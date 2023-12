Bắt người nước ngoài đánh đồng hương ở sòng bạc rồi trốn truy nã

Tối 20.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng di lý một người Trung Quốc trốn truy nã về đến TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 7.12 tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng vụ hàng không miền Bắc, bắt được Chen Xuefeng (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Đây là đối tượng bị Công an TP.Đà Nẵng ra lệnh truy nã ngày 29.8.2022 và Interpol phát lệnh truy nã quốc tế ngày 4.11.2022 cùng về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng truy nã Chen Xuefeng NGUYỄN TÚ

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 24.4.2022 tại một sòng bạc khu vực P.Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Chen Xuefeng và Liu Dameng (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã đánh ông Wu Jin Zhe (49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) dã man.

Kết quả giám định xác định thương tích ông Wu Jin Zhe là 21%. Đối với Liu Dameng, hiện vẫn đang bị truy nã.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết thêm, ngày 2.12, lực lượng đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Đà Nẵng, Công an Q.Sơn Trà và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt được Micheal David Pine (54 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Micheal David Pine là đối tượng bị Mỹ truy nã từ ngày 16.2.2023 về hành vi theo dõi người khác bất hợp pháp và đe dọa giết người hoặc gây thương tích.