Bắt người nước ngoài trốn truy nã quốc tế ở khu vực biển Đà Nẵng

Công an TP.Đà Nẵng cho biết, từ cuối năm 2021 đến nay, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị đã truy tìm, bắt được 8 tội phạm bị truy nã là người nước ngoài, trong đó có 3 người Trung Quốc, 5 người Hàn Quốc trốn tại TP.Đà Nẵng.

Trong đó, mới đây nhất, lực lượng bắt được một người Hàn Quốc đang trốn truy nã quốc tế ở khu vực biển Đà Nẵng (Q.Sơn Trà).

Đồng thời, công an thành phố cũng triệt phá đường dây chuyên tổ chức nhập cảnh trái phép cho người nước ngoài, bắt khẩn cấp 1 nghi phạm; tạm giữ 7 nghi phạm người nước ngoài.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng thưởng nóng công an thành phố về thành tích chặt đứt đường dây Nguyễn Viết Hồng Dũng (26 tuổi) đưa ma túy từ Đức về Việt Nam. Tang vật thu giữ 8.500 viên thuốc lắc, 50 viên hồng phiến, 50g Ketamin, 10g ma túy đá, 1 khẩu súng rulo và hơn 50 viên đạn.

Ông Lê Trung Chinh cho biết, qua các vụ việc cho thấy các tội phạm ngày càng tinh vi, biến tướng, xâm nhập vào Việt Nam và TP.Đà Nẵng, do đó lực lượng công an cần chủ động hơn nữa, xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn ngừa từ xa, đồng thời quản lý chặt địa bàn để đảm bảo an ninh, an toàn cho thành phố.