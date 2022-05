Chặt đứt đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu hơn 3 kg ma túy, súng đạn

Ngày 14.5, Công an TP.Đà Nẵng di lý đối tượng Nguyễn Viết Hồng Dũng từ Quảng Bình về TP.Đà Nẵng để mở rộng đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Trước đó, trưa 13.5, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ Công an và Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bắt quả tang Trần Thanh Quân (29 tuổi, ngụ P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang có hành vi mua bán trái phép ma túy.

Khám xét khẩn cấp căn hộ của Quân thuê ở đường Ngô Thì Sĩ (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), lực lượng công an thu giữ 3,2 kg ma túy, 375 viên ma túy tổng hợp, một số gói ma túy hàng đá và hàng khay Ketamine.

Đặc biệt tại đây Quân còn cất giấu 1 khẩu súng với 56 viên đạn. Qua khai thác nhanh, Quân thừa nhận số ma túy trên vừa được một thanh niên cư trú tại Đức vận chuyển về Việt Nam và giao cho Quân tiêu thụ.





Đến 20 giờ tối 13.5 tại Quảng Bình, Công an TP.Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hồng Dũng (26 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Dũng là đối tượng đã tổ chức vận chuyển số ma túy trên từ Đức về Việt Nam và giao cho Quân.

Đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, đưa ma túy vào tiêu thụ ở các tỉnh miền Trung bị triệt xóa tại TP.Đà Nẵng.