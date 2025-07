Bát nháo website, diễn đàn lan truyền phim có 'đường lưỡi bò'

Tràn lan phim có "đường lưỡi bò", phim khiêu dâm

Chỉ cần tìm kiếm hoặc vào một số diễn đàn trực tuyến thì không khó để tìm ra các trang chuyên chia sẻ, cung cấp phim ảnh miễn phí lẫn có thu phí nhưng đều là phim "lậu". Nổi bật có HDVietnam, thuvienHD, Fcine, thuviencine, motchilli...

Như Thanh Niên từng phản ánh, những năm qua đã xuất hiện không ít phim điện ảnh, phim truyền hình nhiều tập nước ngoài có xuất hiện hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" mà Trung Quốc dùng để tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông.

HDVietnam giới thiệu cách “vượt tường lửa” ngay trên trang chủ Ảnh: Chụp lại màn hình

Trong đó, nhiều bộ phim được Trung Quốc thực hiện dưới hình thức kết hợp cùng những hãng phim nổi tiếng của Mỹ hoặc tham gia diễn xuất có các diễn viên "hot" như Ngô Kinh, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Nhậm Gia Luân... Điển hình như các phim: Uncharted (tựa Việt: Thợ săn cổ vật), Abominable (tựa Việt: Everest: Người Tuyết bé nhỏ), Điệp vụ biển đỏ... Hay phim truyền hình có Em là niềm kiêu hãnh của anh, Nhất Sinh Nhất Thế, Lấy danh nghĩa người nhà, Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu...

Những phim vừa nêu đã bị cấm lưu hành tại VN vì có hình ảnh "đường lưỡi bò", nhưng giờ đây lại vô tư tồn tại ở các trang trên, bất chấp điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chẳng những vậy, các trang trên còn là các "hang ổ" chuyên cung cấp phim khiêu dâm, phim 18+. Không phải chỉ lưu trữ xen kẽ các loại phim khiêu dâm mà các trang phim còn có hẳn một chuyên mục "Phim 18+" để phát, lưu trữ, chia sẻ phim khiêu dâm. Tất cả phim ảnh được phân chia "lớp lang", cho phép người dùng tiếp cận bằng nhiều cách khác nhau.

Ảnh: Chụp lại màn hình

Những phim có “đường lưỡi bò” vẫn được chia sẻ trên nhiều trang Ảnh: Chụp lại màn hình

Đủ chiêu lắm trò

Các trang trên có nhiều cách thức hoạt động. Ví dụ, HDVietnam có giao diện chính tương tự như một trang báo điện tử và có đến 2 phiên bản khác nhau tương đương với 2 loại tên miền là .me và .xyz. Trong đó, phiên bản .xyz có phần chia sẻ phim, đính kèm link để người dùng tải xuống. Theo những người am hiểu thì cả hai phiên bản đều do một nhóm điều hành và thực tế trên phiên bản .me có hướng dẫn truy cập phiên bản .xyz để tải phim, và hướng dẫn cả cách "vượt tường lửa" để truy cập nếu bị chặn.

Còn các trang như thuviencine, thuvienhd có giao diện như một trang phát phim trực tuyến, nhưng khi nhấp vào chọn phim sẽ hiện ra đường dẫn để tải phim. Trong khi đó, các trang như motchilli thì hoạt động như một web xem phim trực tiếp ngay trên trình duyệt, được xen lẫn quảng cáo để tạo nguồn thu cho trang.

Theo những người am hiểu, nhiều trang chia sẻ phim "lậu" không phải kiếm tiền từ quảng cáo mà thu phí thành viên để cung các đường dẫn tải phim về xem trên thiết bị cá nhân. Bên cạnh đó, trên nhiều trang chia sẻ phim, những uploader (người đăng tải - NV) sẽ tải phim từ nguồn phân phối lậu, sau đó cho đăng tải lại trên những dịch vụ lưu trữ tập tin phổ biến. Lợi dụng chính sách trả điểm thưởng tại nhiều trang chia sẻ tập tin, các uploader này sẽ kiếm tiền từ việc bán lại các điểm thưởng cho người khác dưới hình thức "nâng cấp" tài khoản nhằm tăng tốc độ tải về. Càng nhiều người tải phim, các uploader sẽ càng tích được nhiều điểm thưởng, từ đó gia tăng thu nhập.

Không những vậy, với giao diện có hình thức như báo điện tử, HDVietnam còn hoạt động như một cơ quan báo chí chính thức và người được cho là điều hành trang này còn sử dụng danh xưng "phóng viên".

Song hành hình thức web, diễn đàn trực tuyến thì các trang trên còn hình thành các nhóm trên mạng xã hội Facebook, bao gồm cả hình thức công khai và nhóm kín, để tăng cường quảng bá, kết nối, giao dịch giữa các thành viên.

Cứ như thế, các trang này không ngừng mở rộng quy mô, thậm chí qua nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, HDVietnam còn giới thiệu là: "Diễn đàn công nghệ, nghe nhìn, phim ảnh lớn nhất VN".