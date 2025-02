Bất ngờ: Du khách đến Đà Lạt dịp tết giảm

Ngày 2.2, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, tổng lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh từ ngày 25.1 đến ngày 2.2 (từ 26 tết đến mùng 5 tết Ất Tỵ) ước đạt 380.000 lượt, tăng 35,7% so với dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó khách quốc tế ước đạt 27.000 lượt, tăng 35% so với tết năm trước, khách qua lưu trú ước đạt 270.000 lượt (tăng 68,8% so với dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Xe ô tô chở khách du xuân nối đuôi vào trung tâm TP.Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Du khách đến Lâm Đồng tập trung chủ yếu từ ngày 30.1 - 1.2 (mùng 2 - 4 Tết Ất Tỵ). Thời điểm này, các khách sạn từ 3 - 5 sao phục vụ với công suất từ 75 - 85%, các loại hình khác công suất đạt khoảng 60 - 70%.

Du khách tham quan Vườn hoa TP.Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Trong khi đó, UBND TP.Đà Lạt cho biết, lượng khách đến du xuân TP.Đà Lạt dịp Tết Ất Tỵ giảm so với tết năm trước. Cụ thể, số liệu thống kê lượng du khách đến các khách sạn, nhà nghỉ có đăng ký lưu trú từ ngày 24.1 (25 tết) đến đêm 1.2 (mồng 4 Tết Ất Tỵ) đạt 102.112 lượt khách, giảm 33.053 khách so với dịp Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó khách nước ngoài giảm mạnh, chỉ có 12.889 khách, giảm 16.283 khách. Theo thống kê đêm 31.1 (mùng 3 tết) lượng khách đăng ký lưu trú cao nhất, nhưng chỉ đạt hơn 30.000 khách.

Khách đến Đà Lạt du xuân dịp Tết Ất Tỵ giảm với tết năm trước ẢNH: LÂM VIÊN

Trong những ngày nghỉ Tết Ất Tỵ không xảy ra tội phạm hình sự, cũng như tội phạm ma túy. Trên địa bàn TP.Đà Lạt không xảy ra tai nạn hoặc va chạm giao thông; liên quan đến pháo nổ đêm giao thừa chưa phát hiện vi phạm.

Du khách đi bằng xe máy đến Đà Lạt nhiều hơn những ngày đầu năm Ất Tỵ ẢNH: LÂM VIÊN

Ghi nhận của phóng viên ngày 2.2, kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ đã hết nhưng du khách vẫn tiếp tục lên Đà Lạt du xuân, lượng du khách đi bằng xe máy nhiều hơn những ngày đầu năm Ất Tỵ. Người dân từ các huyện trong tỉnh Lâm Đồng như Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương… đến Đà Lạt du xuân bằng xe máy và ô tô khá nhiều khiến đường phố Đà Lạt nhộn nhịp.

Đường phố Đà Lạt rạo rực sắc xuân bởi mai anh đào nở rộ ẢNH: LÂM VIÊN

Những ngày này các cung đường phố núi Đà Lạt rạo rực sắc xuân bởi mai anh đào nở rộ khiến khách du xuân thích thú và thỏa mãn.