Bắt nhóm bị can lừa đảo hơn 2 tỉ đồng bằng hình thức đổi ngoại tệ

Ngày 10.2, thông tin từ Công an H.Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tuân (36 tuổi, ngụ xã Phùng Xá, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội) và Phạm Thành Chung (29 tuổi, ngụ P.Bắc Cường, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can lừa đảo bị bắt giữ C.A.N.A

Trước đó, Công an H.Nghĩa Đàn tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.C (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 275 triệu đồng bằng hình thức đổi tiền đồng Việt Nam sang đô la Singapore.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Nghĩa Đàn lập chuyên án để điều tra và phát hiện Nguyễn Hữu Tuân có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc nói trên.

Qua đấu tranh, công an phát hiện thêm Phạm Thành Chung, một đồng phạm cầm đầu và đã bắt, khám xét đồng loạt 5 địa điểm liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm này.

Bước đầu, tại cơ quan công an, 2 bị can này khai nhận từ tháng 4.2022 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm này đã thực hiện 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận đổi tiền đồng Việt Nam sang các loại tiền ngoại tệ khác thông qua mạng xã hội, chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 2 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.