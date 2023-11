Bắt nhóm bụi đời 'nhí' gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh

Chiều 3.11, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bàn giao 4 thiếu niên cùng 14 tuổi cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh.



Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tổ tuần tra đêm Công an P.Mỹ An làm nhiệm vụ kiểm soát địa bàn khi đến ngã ba đường Ngô Thì Sỹ - An Thượng 10 thì phát hiện nhóm thiếu niên cùng 1 xe máy không biển số có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng tuần tra đêm P.Mỹ An bắt được 4 thiếu niên trộm cắp xe máy NGUYỄN TÚ

Lực lượng tuần tra đêm kiểm tra, phát hiện đây là phương tiện mà nhóm này vừa trộm trên địa bàn P.Mỹ An. Tại cơ quan công an, các thiếu niên được xác định danh tính gồm V.H.Đ.H, Đ.V.P, P.P.L, N.T.D.L (cùng 14 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Cả nhóm đã nghỉ học và bỏ nhà lang thang, sống bụi đời. Trong thời gian ngủ tại công viên trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn, các thiếu niên quen nhau và "dạy" nhau cách phá khóa, đấu dây điện để khởi động xe máy từ kinh nghiệm tự học trên mạng.

Lợi dụng thời điểm rạng sáng, người dân ngủ say, để tài sản ngoài đường không có người trông coi..., nhóm này rủ nhau đi trộm cắp xe máy để có phương tiện sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài.

Trong 3 tháng qua, nhóm thiếu niên này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Bước đầu, Công an Q.Ngũ Hành Sơn làm rõ hơn 10 vụ mà 4 thiếu niên này cùng một số đồng bọn khác đã gây án ở nhiều địa phương.