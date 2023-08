Bắt nhóm bụi đời trộm cắp xe máy vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngày 25.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ngọc Nhân (18 tuổi), Đặng Ngọc Kỳ (20 tuổi, cùng ngụ P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, khiến dư luận bức xúc. Rạng sáng 28.7, Công an Q.Ngũ Hành Sơn mật phục, bắt được Đặng Ngọc Nhân và T.T.Q (15 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đang trên đường đi trộm cắp.

Theo khai nhận của Nhân và Q., từ tháng 6 đến thời điểm bị bắt giữ, cả hai cùng đồng bọn tại P.Điện Ngọc gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy các loại trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn rồi mang về TX.Điện Bàn cất giấu.

Nhân khai nhận lợi dụng đặc điểm của khu vực giáp ranh, các khu đô thị vắng vẻ để trộm cắp, từ Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng gây án rồi lập tức mang xe máy về Quảng Nam.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn thu hồi 9 xe máy bị Đặng Ngọc Nhân và đồng bọn trộm cắp NGUYỄN TÚ

Đơn cử, khuya 10.7, Nhân chạy xe máy chở Nguyễn Văn Thôi (19 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc) cùng T.T.Q và 1 người tên Nguyên (chưa rõ lai lịch) đến tòa nhà ở khu đô thị FPT trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) trộm 2 xe máy.

Cả nhóm mang xe về khu nhà hoang tại P.Điện Ngọc cất giấu rồi nhờ Nguyễn Thị Huệ (24 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc) bán được 10 triệu đồng.

Tiếp tục, rạng sáng 16.7, Đặng Ngọc Kỳ cùng Nhân quay lại khu đô thị FPT trộm 2 xe máy mang về P.Điện Ngọc, trong đó nhờ Huệ bán 1 xe được 2 triệu đồng.

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, đây là nhóm bụi đời, sống lang thang, nghiện ma túy và cá độ qua mạng. Toàn bộ xe máy trộm cắp đều giao cho Huệ. Huệ tiếp tay tiêu thụ của gian, bán lại xe máy trộm cắp với giá 2 - 7 triệu đồng/chiếc.

Tiền bán xe do Huệ giữ, chia cho cả nhóm chi tiêu, mua ma túy, đánh bạc, cá độ qua mạng. Khi hết tiền, nhóm nghiện này tiếp tục trộm cắp. Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố các bị can khác.