Liên tiếp chặn bắt kẻ trộm cắp tài sản của khách tắm biển Đà Nẵng

Hiệu quả mô hình đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển

Ngày 15.8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng ra mắt mô hình phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển. Mô hình gồm các lực lượng cơ hữu như: Đội quản lý trật tự du lịch biển, công an các địa phương ven biển, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, lực lượng kiểm lâm, biên phòng…, với sự hỗ trợ của Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an TP.Đà Nẵng).

Mô hình này nhằm huy động đầy đủ các lực lượng, phát huy lợi thế các chức năng của từng ngành, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc tuần tra, canh gác, đặc biệt là phản ứng nhanh, xử lý kịp thời đối với các tình huống phát sinh trong môi trường du lịch.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết: "Chỉ trong thời gian ngắn phối hợp, mô hình mới đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ du khách về an ninh trật tự như trộm cắp, cướp giật, thất lạc tài sản, tìm thân nhân, tìm trẻ lạc… ở khu vực biển Đà Nẵng".