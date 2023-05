Bắt nhóm cướp nhí táo tợn dùng dao, kiếm cướp xe máy

Ngày 12.5, theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an H.An Dương đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là T.Đ.V (16 tuổi, trú tại P.Lạc Viên) và Đ.H.B (16 tuổi, trú tại P.Vạn Mỹ, cùng Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi "cướp tài sản".



T.Đ.V và Đ.H.B đang bị tạm giữ hình sự CACC

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1.5, N.M.T (18 tuổi, trú thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái) cùng L.V.H (18 tuổi, trú tổ 3, TT.An Dương) và N.D.Q (16 tuổi, trú thôn 2, xã Bắc Sơn, cùng H.An Dương) đi chơi về đến khu PG An Đồng, thôn Trang Quan, xã An Đồng (H.An Dương) thì bị một nhóm gồm 10 đối tượng đi xe máy cầm dao, kiếm đuổi theo chém và cướp xe mô tô BS 15P-027.75.

Sau khi nhận được tin báo, Công an H.An Dương phối hợp Công an xã An Đồng điều tra làm rõ vụ việc, xác định được danh tính 2 đối tượng trong nhóm cướp trú tại Q.Ngô Quyền, trong đó có T.Đ.V và Đ.H.B.

Đến 13 giờ cùng ngày, V. và B. bị Công an H.An Dương phối hợp Công an Q.Ngô Quyền bắt giữ.

Hiện Công an H.An Dương đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm cướp nhí.