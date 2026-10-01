Bắt nhóm trộm cắp hơn 7,5 tỉ đồng tại các ngôi chùa

Ngày 1.10, tại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố thông tin bắt giữ nhóm 3 đối tượng chuyên đi trộm cắp tài sản tại các ngôi chùa thuộc nhiều tỉnh trên cả nước.

Rạng sáng 17.2, tại chùa Phước Vân (xã Krông Bông, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ án trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Kẻ gian đã đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì nhà chùa cạy phá, lấy đi tài sản có giá trị đặc biệt lớn, tổng trị giá khoảng 3,5 tỉ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk công bố vụ trộm cắp tại các chùa ẢNH: HỮU TÚ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy vết đối tượng gây án.

Quá trình truy vết, điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, do chùa Phước Vân nằm ở khu vực hẻo lánh, thời điểm xảy ra vụ án vào đêm khuya vắng người, khi nhà chùa đang tập trung làm lễ cúng Giao thừa tại Chính điện.

Hệ thống camera giám sát trong khuôn viên chùa chỉ có 1 chiếc nhưng lại không gắn thẻ nhớ nên không ghi nhận được bất kỳ hình ảnh nào, tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được rất ít.

Nhóm đối tượng gây án được nhận định hoạt động rất chuyên nghiệp, tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng, khi gây án hoàn toàn không để lại dấu vết nào tại hiện trường.

Hiện trường vụ trộm ở chùa Phước Vân ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Đến ngày 15.8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nhóm 3 đối tượng gây án gồm: Hà Văn Yên (38 tuổi, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Ngô Văn Hòa (37 tuổi, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi) cùng ở Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định, sáng 16.2, Thanh điều khiển xe ô tô bán tải chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến chùa Phước Vân.

Khi đến nơi, Hòa đứng ngoài cảnh giới, Yên đột nhập vào chùa, cạy phá tủ gỗ lấy trộm toàn bộ số tài sản trị giá 3,5 tỉ đồng. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe ô tô tẩu thoát về Gia Lai qua tuyến quốc lộ 14C.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Hà Văn Yên (áo đen ở giữa) ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Sau đó, Yên dùng tiền trộm cắp đi mua xe ô tô bán tải khác. Đấu tranh mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa khác trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Nai với tổng trị giá tài sản trên 4 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương xử lý triệt để, nghiêm minh các đối tượng, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.