Bắt nhóm thanh niên đánh người chỉ vì thấy ‘ngứa mắt’

Sáng 31.5, Công an Q.Hoàn Kiếm cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phùng Văn Tuấn (19 tuổi, trú TT.Sơn Đông, TX.Sơn Tây, Hà Nội), Kiều Minh Nguyên (20 tuổi, trú P.Trung Kính, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Việt Hoàng (19 tuổi, trú xã Minh Quang, H.Ba Vì, Hà Nội) và Bùi Quốc Hảo (20 tuổi, trú xã Hương Sơn, H.Thanh Sơn, Phú Thọ) về tội "gây rối trật tự công cộng", quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự.

Các bị can trong vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an Q.Hoàn Kiếm nhận đơn trình báo của 2 nam thanh niên về việc bị một nhóm người lạ mặt chặn đánh trên đường Trần Khánh Dư (đoạn thuộc địa phận Q.Hoàn Kiếm). Vào cuộc điều tra, Công an Q.Hoàn Kiếm đã làm rõ và triệu tập 4 bị can kể trên về làm việc.

Bước đầu, Công an Q.Hoàn Kiếm xác định khoảng 19 giờ ngày 21.5, Tuấn được một người bạn tên Mạnh rủ đi chơi. Khi đến đón Tuấn, Mạnh đi xe máy không gắn biển số và mang theo ba lô bên trong chứa nhiều vỏ chai thủy tinh. Sau đó, 2 người này nhập nhóm với nhiều thanh niên khác để đi "lượn" phố.

Trên đường đi, Tuấn nhắn tin cho Nguyên mang 2 thanh kiếm đến cùng nhập hội, rồi cùng nhau lái xe hướng về trung tâm Hà Nội.

Quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này đi với tốc độ cao, rú ga, vượt đèn đỏ qua các tuyến phố Yên Lãng - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - hầm Kim Liên - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Yên Phụ.

Khi đến gần cây xăng Trần Quang Khải (P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm) thì nhóm này thấy 2 xe máy của 2 nạn nhân kể trên vượt lên tạt đầu, gạt chân chống xuống đường cho tóe lửa. Thấy "ngứa mắt", nhóm của Tuấn đã đuổi theo và dùng vỏ chai thủy tinh ném.

Đuổi đến ngã ba Tràng Tiền - Trần Khánh Dư thì nhóm của Tuấn đuổi kịp liền dùng kiếm đe dọa và nhảy xuống đấm, đá, phá xe máy của nhóm đối phương.