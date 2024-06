Bất ổn tăng cao, Mỹ luân chuyển tàu sân bay ở Trung Đông

Số phận bất định của cầu tàu Mỹ ở Gaza

Hôm qua, báo The Guardian đưa tin cầu tàu của quân đội Mỹ ở Gaza sau thời gian hoạt động đã phô bày nhược điểm là vô phương chống chọi trước điều kiện thời tiết khu vực. Tính đến nay, cầu tàu chỉ được sử dụng tổng cộng 12 ngày kể từ khi đưa vào hoạt động hôm 17.5. Và đa số hàng hóa viện trợ từ đường biển thông qua cầu tàu bị bỏ mặc trên bờ biển Gaza vì không có xe tải vận chuyển đến các khu dân cư với lý do thiếu sự bảo vệ an ninh.

"Họ (Lầu Năm Góc) đã tính toán sai lầm… Họ không hiểu rõ thời tiết khu vực", tờ The Guardian dẫn lời ông Stephen Morrison, Phó chủ tịch Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ). Nên tương lai của cầu tàu lâm vào tình trạng bất định.