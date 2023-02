Bắt Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2401D vì nhận hối lộ

Ngày 18.2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng Công an TP. Lào Cai ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 người, gồm: ông Dương Đức Minh (44 tuổi), Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2401D, về hành vi nhận hối lộ trong quá trình kiểm định xe cơ giới; ông Nguyễn Kim Dương (39 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Lâm, để điều tra về hành vi đưa hối lộ.



Công an tỉnh Lào Cai khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2401D sáng 18.2 BẮC HÀ

Trong buổi sáng 18.2, công an đã khám xét phòng làm việc của ông Dương Đức Minh tại trụ sở ở số 2 đường Lê Thanh, P.Bắc Cường (TP.Lào Cai).

Quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ, niêm phong các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của ông Dương Đức Minh và ông Nguyễn Kim Dương cùng các đối tượng có liên quan để xử ý theo quy định của pháp luật.