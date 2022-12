Bắt Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương Nguyễn Thành Trung

Tối 8.12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, để làm rõ tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được thực thi, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất của vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương và một số tỉnh, thành phố khác.





Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương, về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Kiên Cường, cựu chuyên viên Phòng Chính sách lao động thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương; Hoàng Thanh, cựu Trưởng phòng Quản lý lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Đinh Thái Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư - doanh nghiệp - lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, về tội “nhận hối lộ”, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn khởi tố 8 bị can khác về các tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ.