Bắt quả tang 2 sà lan hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên

Ngày 30.9, tin từ Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, Công an xã An Phước vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang 2 sà lan có hành vi hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên.

Lực lượng công an bắt quả tang sà lan sắt hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên ẢNH: CACC

Theo đó, khoảng 22 giờ 50 ngày 29.9, tổ tuần tra thuộc Công an xã An Phước bắt quả tang 1 sà lan sắt không biển kiểm soát do Đặng Văn Ngoan (47 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Mang Thít) và Nguyễn Hoàn Tâm (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Chợ Lách, Bến Tre) đang khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên. Thời điểm bị bắt quả tang, sà lan đã hút 14,7 m3 cát.

2 sà lan sắt được kéo về nơi tập kết chờ xử lý ẢNH: NAM LONG

Cùng thời điểm trên, tổ tuần tra bắt quả tang 1 sà lan khác không biển kiểm soát, do Nguyễn Thanh Tú (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, H.Mang Thít) và Nguyễn Minh Nhẫn (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Chợ Lách, Bến Tre) đang khai thác cát sông trái phép. Tại thời điểm lập biên bản, sà lan đã hút 10,8 m3 cát.

Tổ công tác lập biên bản sự việc và bàn giao người cùng phương tiện vi phạm hành vi khai thác khoáng sản trái phép cho Công an H.Mang Thít tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.