Bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên sông Mã

Ngày 31.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an H.Vĩnh Lộc bắt quả tang 2 tàu đang hút cát trái phép trên sông Mã.



Lực lượng chức năng bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Quang (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 ngày 30.5, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an H.Vĩnh Lộc bắt quả tang 2 tàu hút cát trên sông Mã, đoạn qua địa phận xã Vĩnh Quang (H.Vĩnh Lộc).

Thời điểm phát hiện, các tàu đang sử dụng máy móc, thiết bị hút cát từ sông Mã lên khoang tàu. Tổng số lượng cát đã hút trái phép lên tàu khoảng 27 m3.

Lực lượng công an xác định, vị trí các tàu hút cát nằm phía ngoài mỏ cát số 32, do đó, việc hút cát ở vị trí bị phát hiện là trái phép.

Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm đối với các ông N.V.T (46 tuổi), N.T.P (46 tuổi, cùng ngụ tại TT.Phong Sơn, H.Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa), T.T.H (46 tuổi) và N.N.Q (48 tuổi), cùng ngụ xã Nghĩa Hùng (H.Nghĩa Hưng, Nam Định), là những người có hành vi thực hiện hút cát trái phép.

Các phương tiện và tang vật đang bị tạm giữ. Vụ việc đang được Công an H.Vĩnh Lộc điều tra, làm rõ.