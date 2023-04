Bắt quả tang 3 nghi phạm vận chuyển, tàng trữ 6 bánh heroin ở Lào Cai

Ngày 23.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã thông tin về chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, bắt quả tang 3 nghi phạm thu giữ 6 bánh heroin, 1.800 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.



2 nghi phạm người Sơn La bị bắt khi đang vận chuyển ma túy đến địa bàn TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai BẮC HÀ

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Sa Pa, đơn vị này đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh từ địa bàn tỉnh Sơn La sang tiêu thụ tại Lào Cai. Đến 16 giờ ngày 22.4, tổ công tác Đội điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TX.Sa Pa phối hợp với Công an P.Sa Pa chia làm 3 mũi bất ngờ áp sát xe ô tô nhãn hiệu Fortuner biển số 26A-165.08 khi chiếc xe này đi đến địa phận tổ 2, P.Ô Quý Hồ.

4 bánh heroin và ma túy tổng hợp thu giữ trên xe ô tô Fortuner BKS 26A-165.08 BẮC HÀ

Tại đây, cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm là Vừ Nọ Sềnh (39 tuổi), trú tại xã Co Tòng và Vừ A Cở (35 tuổi), trí tại xã Long Hẹ, cùng ở H.Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trên ô tô của 2 nghi phạm, cảnh sát thu giữ 4 bánh heroin, 1.800 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng chuyên án, trong cùng ngày, Công an TX.Sa Pa đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm Má A Lư (46 tuổi), trú tại tổ 5, P.Phan Si Păng, TX.Sa Pa và thu giữ thêm 2 bánh heroin, hơn 300 g thuốc phiện, 3 kíp mìn và 3 thỏi thuốc nổ, 250 triệu đồng, 1 xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Sa Pa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng.