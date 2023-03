Hai 'nữ quái' đang giao dịch 5 bánh heroin thì bị bắt quả tang

Chiều 25.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 phụ nữ đang giao dịch lượng lớn ma túy.



Tráng Y Phếnh (trái) và Mùa Thị Sía cùng tang vật vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, sau thời gian xác lập chuyên án để tổ chức theo dõi, khoảng 20 giờ 30 ngày 24.3, PC04 Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an H.Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Công an xã Chiềng Hắc (H.Mộc Châu) và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La) bắt quả tang Tráng Y Phếnh (31 tuổi, trú xã Hang Kia, H.Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và Mùa Thị Sía (37 tuổi, trú xã Chiềng Hắc) đang mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại khu vực bản Pa Phàng 2 (xã Chiềng Hắc).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 bánh heroin với tổng trọng lượng hơn 1,5 kg, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hạng A Xà cùng tang vật vụ án CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 19 giờ 30, PC04 Công an tỉnh Sơn La cũng phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La bắt quả tang Hạng A Xà (31 tuổi, trú xã Lóng sập, H.Mộc Châu) đang tàng trữ 2 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp khi di chuyển trên tuyến QL6, đoạn thuộc địa phận bản Tà Làng (xã Tú Nang, H.Yên Châu, tỉnh Sơn La). Bước đầu, Xà khai nhận mua số ma túy trên về để bán kiếm lời.