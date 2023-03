Mang theo súng K59 đi bán 5 bánh heroin

Ngày 9.3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Công an H.Kim Sơn (Ninh Bình) bắt quả tang 3 nghi phạm có hành vi buôn bán, vận chuyển heroin tại khu phố Trì Chính (TT.Phát Diệm, H.Kim Sơn, Ninh Bình).



Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Ngô Duy Minh (39 tuổi), Trần Quang Sáng (36 tuổi, đều ngụ TT.Nông trường Mộc Châu, H.Mộc Châu, Sơn La), và Đỗ Khắc Thuật (41 tuổi, ngụ xã Đông Sang, H.Mộc Châu).

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7.3, khi 3 nghi phạm trên đang vận chuyển heroin thì bị bắt quả tang. Khám xét trên người Ngô Duy Minh, lực lượng công an đã thu giữ 2 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn K59, 6 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng).

Tang vật thu giữ được CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp tục khám xét xe ô tô bs 30F – 781.76 mà các nghi phạm sử dụng để lưu thông, công an phát hiện và thu giữ thêm 3 bánh heroin, 6 điện thoại di động, và 33,5 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã mua 5 bánh heroin trên ở H.Mộc Châu, sau đó vận chuyển về các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định để tiêu thụ. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.