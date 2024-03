Bắt tài xế xe container lạng lách, đâm vào xe CSGT trên cao tốc

Ngày 12.3, thông tin từ Công an TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Nghi Sơn vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, ngụ xã Thụy Ninh, H.Thái Thụy, Thái Bình), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Tài xế Nguyễn Văn Thành và phương tiện vi phạm CÔNG AN THANH HÓA

Tài xế Thành là người điều khiển xe container lạng lách, đánh võng trên cao tốc và đâm vào đuôi xe của lực lượng CSGT ngày 11.3.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 10 giờ 15 ngày 11.3, khi tổ công tác của Đội 4 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ tại Km378 trên cao tốc QL45 - Nghi Sơn (đoạn qua xã Tân Trường, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) thì phát hiện xe container biển số 15C-209.32 kéo theo rơ moóc mang biển số 15R-113.71 lưu thông hướng nam - bắc không đúng quy định.

Theo quy định hiện tại thì tuyến cao tốc QL45 - Nghi Sơn chỉ cho phép xe ô tô con, ô tô khách và ô tô tải từ 10 tấn trở xuống được lưu thông.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính nhưng tài xế Nguyễn Văn Thành đã không chấp hành, mà còn điều khiển xe container lạng lách, đánh võng trên đường cao tốc để vượt qua tổ công tác.

Tổ công tác đã sử dụng xe ô tô truy đuổi, khi đến địa phận xã Phú Sơn (TX.Nghi Sơn) thì vượt lên để yêu cầu tài xế Thành dừng xe. Tuy nhiên, tài xế Thành vẫn không chấp hành và điều khiển xe đâm vào phần đuôi xe của lực lượng CSGT, rồi mới chịu dừng lại.

Sau khi dừng được phương tiện, lực lượng của tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao người và phương tiện cho Công an TX.Nghi Sơn điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ của tài xế Thành.

Nói về việc dừng xe vi phạm trên đường cao tốc có đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác, một lãnh đạo Công an TX.Nghi Sơn cho biết, về thủ tục thì việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng Đội 4 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) trên đoạn cao tốc QL45 - Nghi Sơn vào ngày 11.3 là đảm bảo. Riêng vấn đề dừng xe có hành vi vi phạm trên cao tốc thì điểm để yêu cầu phương tiện dừng là ở những vị trí có làn dừng khẩn cấp.