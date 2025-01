Bắt tạm giam 2 chuyên viên Sở xây dựng TP.HCM nhận hối lộ

Ngày 3.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án hình sự sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ; sửa chữa và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP.HCM.

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Thắng (50 tuổi, ở P.10, Q.Tân Bình, chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM) và bị can Đinh Hoàng Thiệp (41 tuổi, ở P.11, Q.3, chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM).

Theo đó, bị can Trần Quốc Thắng bị bắt để điều tra về hành vi sửa chữa và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức và hành vi nhận hối lộ. Còn bị can Đinh Hoàng Thiệp bị điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can trên vào ngày 20.12.2024.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ; sửa chữa và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để điều tra những cá nhân có liên quan.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án nói trên.