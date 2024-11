Khởi tố, bắt tạm giam Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM về tội nhận hối lộ

Ngày 22.11, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc (43 tuổi, quê Bến Tre, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM). Theo nguồn tin, ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc ẢNH: VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khám xét nơi ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc tại căn hộ ở tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi (P.8, Q.Phú Nhuận) và nơi làm việc là Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận).

Từ tháng 8.2015, ông Huỳnh Nguyễn Lộc giữ chức vụ Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM đến nay.

Đây là động thái sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án lừa đảo chiến đoạt tài sản. Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Nguyễn Lộc để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của ông Huỳnh Nguyễn Lộc để xử lý theo quy định của pháp luật.