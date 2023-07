Bắt tạm giam giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 76-02D

Chiều 25.7, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Chung (37 tuổi, ở thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-02D và bị can Phạm Minh Hiếu (35 tuổi, ở tổ dân phố Tập An Nam, P.Phổ Văn, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), phó giám đốc trung tâm.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-02D thuộc Công ty CP Thuận Phát (đóng tại thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Công an khám xét nơi làm việc của giám đốc và phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-02D CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Việc bắt tạm giam 2 bị can nói trên được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ngày hôm qua (24.7).

Cả 2 bị can này bị bắt để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác, được quy định tại khoản 4, điều 359, Bộ luật Hình sự.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D M.TOÀN

Ngoài bắt tạm giam, Công an tỉnh Quảng Ngãi còn thi hành lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc của 2 bị can.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 15.5, Công tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc và phó giám đốc của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 76-03D ở địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất về hành vi giả mạo trong công tác.