Bắt tạm giam một cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam

Chiều 28.8, thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Hội An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Văn Thuấn (47 tuổi, ở P.Thanh Hà, TP.Hội An), là viên chức đang công tác tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam, để điều tra về tội tham ô tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hội An đọc quyết định khởi tố Lương Văn Thuấn NAM THỊNH

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hội An cũng đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của Lương Văn Thuấn, thu giữ các tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Theo kết quả điều tra, Lương Văn Thuấn được lãnh đạo trung tâm nói trên giao nhiệm vụ quản lý tài sản, trang thiết bị tại trung tâm.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 3 - 4.2024, Lương Văn Thuấn đã lấy 5 chiếc tivi mới mua được trang bị tại các phòng chăm sóc, điều dưỡng người có công, đem bán lấy tiền sử dụng cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Thuấn lấy 3 chiếc tivi cũ ở kho chứa tài sản của trung tâm và mua thêm 2 chiếc tivi cũ từ bên ngoài để lắp vào vị trí 5 chiếc tivi đã lấy. Tổng giá trị tài sản mà Thuấn chiếm đoạt theo định giá là hơn 42 triệu đồng.