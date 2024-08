Đình chỉ công tác hiệu trưởng tham ô tài sản

Ngày 19.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hiển (Cà Mau) đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ và tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Thời gian tạm đình chỉ công tác từ ngày 16.8.

Ông Trần Văn Tâm bị tạm đình chỉ công tác do Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển xác định bị can Tâm đã thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước chiếm đoạt hơn 10 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

CSĐT Công an H.Ngọc Hiển đang tiếp tục điều tra hành vi tham ô tài sản đối với Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây để xử lý theo quy định của pháp luật.