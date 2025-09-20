Bắt tạm giam người lái máy xúc xâm phạm 3 ngôi mộ ở Hưng Yên

Chiều 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trương Minh Hào (34 tuổi, trú xã Ô Loan, Đắk Lắk) về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt.

Người dân xót xa khi mộ người thân bị xâm phạm ẢNH: MXH

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 16.9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo của nhân dân về việc phát hiện tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng (xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) có 3 ngôi mộ chưa cải táng bị máy xúc cào, múc, chất đống lẫn bùn đất. Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an xã Nghĩa Trụ và các đơn vị liên quan nắm bắt vụ việc.

Đồng thời, Công an tỉnh Hưng Yên cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp ổn định tình hình, phối hợp các gia đình có liên quan thực hiện các nghi thức tâm linh đối với các phần mộ, yêu cầu đơn vị thi công lập tức dừng thi công tại khu vực nghĩa trang, khẩn trương phối hợp với các hộ gia đình có liên quan để xác định trách nhiệm và thống nhất phương án khắc phục hậu quả.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng phối hợp với Viện KSND khu vực 4 tỉnh Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, xác minh giải quyết vụ việc.

Bước đầu Công an tỉnh Hưng Yên xác định, khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng bị máy xúc của đơn vị thi công đào rãnh thoát nước dài 38,2m, rộng 1,4m, sâu 0,9m; đất được múc gạt sang các bên thành đống, tại các đống đất này phát hiện một số tấm ván gỗ, quần áo, hài cốt (xương người, hộp sọ).

Công an tỉnh Hưng Yên đã quản lý 1 máy xúc và làm việc với ông Hào là người điều khiển máy xúc, gây hư hỏng các phần mộ.