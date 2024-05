Bắt tạm giam nguyên Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Chiều 4.5, thông tin tại họp báo Chính phủ, trung tướng Tô Ân Xô, đối với vụ án tại Tập đoàn Thuận An, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Thủ tục tố tụng đã tiến hành ngày 1.5.

Ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Trước đó, ngày 26.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 về việc đồng ý khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Thái.



Chiều 2.5, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái.

Liên quan đến vụ án này, C03 Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, về tội đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và ông Đàm Văn Cường, Phó giám đốc Ban này cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ...

Ông Dương Văn Thái (54 tuổi), quê Bắc Giang, là tiến sĩ kinh tế. Ông Thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin - thể dục thể thao TX.Bắc Giang, sau đó là cán bộ thuế thuộc Chi cục Thuế TX.Bắc Giang.

Tới năm 2006, ông Thái trở thành phó chủ tịch rồi Chủ tịch TP.Bắc Giang. Từ năm 2014, ông Thái được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang rồi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Tới tháng 10.2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Thái trúng cử Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 7.2021, ông Thái được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.