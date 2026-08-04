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Thời sự Pháp luật

Bắt tạm giam nữ chủ hụi lập hụi khống, chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng

Gia Bách
Gia Bách
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt tạm giam chủ hụi Lâm Huệ Mi để điều tra vụ việc liên quan hơn 4,1 tỉ đồng tại 23 dây hụi ở Cà Mau.

Ngày 4.8, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho hay đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với chủ hụi Lâm Huệ Mi (31 tuổi, ngụ khóm 17, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2022 đến 2024, trong quá trình tổ chức các dây hụi, do cần tiền lấp hụi, Mi bị cho là đã lập các phần hụi khống, mạo danh hụi viên hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền đóng hụi của những người tham gia.

Bắt tạm giam chủ hụi bị điều tra chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng ở Cà Mau - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định bắt tạm gia chủ hụi Lâm Huệ Mi

ẢNH: CÔNG AN

Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn này xảy ra tại 23 dây hụi với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Ngoài ra, Mi còn bị cơ quan điều tra xác định đã đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng trong các dây hụi do mình tổ chức có hụi viên cần bán hụi, đồng thời tự đưa ra giá mua, giá bán. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có hụi viên nào bán hụi hoặc nhờ Mi bán hụi. Từ đó, Mi bị cho là đã bán các phần hụi khống, chiếm đoạt của 3 hụi viên số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Từ những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với chủ hụi Lâm Huệ Mi và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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