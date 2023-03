Bắt tên cướp táo tợn ở Nghệ An

Vụ cướp trên xảy ra vào sáng 3.3 trên quốc lộ 46A, đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên (H.Hưng Nguyên, Nghệ An).

Theo camera hành trình của một xe ô tô lưu thông trên đường ghi lại cho thấy, khoảng hơn 7 giờ sáng cùng ngày, một phụ nữ đang chạy xe máy trên đoạn đường nói trên thì bị một tên cướp (nam thanh niên) chạy xe máy bám theo sau, rồi bất ngờ áp sát cướp giật chiếc điện thoại.

Nam thanh niên cướp giật điện thoại của người phụ nữ CẮT TỪ CLIP

Sau khi cướp giật điện thoại, nam thanh niên phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân tri hô rồi đuổi theo. Thời điểm đó có nhiều người đang đi đường nhưng không ai đuổi kịp tên cướp giật. Trong lúc đuổi theo tên cướp, nạn nhân bị ngã bị thương.

Nạn nhân đã đến trình báo công an vụ bị cướp mất điện thoại trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Nghi can vụ cướp giật bị bắt giữ C.A

Qua điều tra, Công an H.Hưng Nguyên đã bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xóm 4, xã Hưng Lợi, H.Hưng Nguyên), nghi can gây ra vụ cướp giật điện thoại.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can này đã khai nhận gây ra vụ cướp giật trên. Công an H.Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.