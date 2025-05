Bắt thêm 3 đối tượng trong vụ án ma túy tại Quảng Ninh

Ngày 9.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Dương Tiến Tú (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Tráng (30 tuổi), cùng trú tại xã Phượng Sơn (H.Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã Thạch Xá, H.Thạch Thất, Hà Nội).



Các đối tượng Dương Tiến Tú, Nguyễn Hữu Tráng, Nguyễn Thị Phương tại cơ quan điều tra ẢNH: N.K

Trong đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Hữu Tráng có liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cả hai nhanh chóng bỏ trốn sau khi biết tin đối tượng Hà Thương Hải bị bắt trước đó.

Đêm 5.5, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP.Hà Nội đã bắt Phương và Tráng khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Sài Sơn (H.Quốc Oai). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 65 viên ma túy tổng hợp, một túi ma túy đá được giấu tinh vi bên trong chiếc đèn pin.

Các đối tượng khai nhận đang cất giấu lượng lớn ma túy tại một khu vườn ở xã Phượng Sơn (H.Quốc Oai). Khám xét khu vườn theo lời khai, công an thu giữ thêm 13 bánh heroin.

Đường dây ma túy liên tỉnh đặc biệt nguy hiểm

Tính đến nay, chuyên án đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan, về các hành vi: giết người; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng; che giấu tội phạm.

Số ma túy thu thêm sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng chuyên án ẢNH: N.K

Tang vật thu giữ gồm: 38 bánh heroin; 7 túi và 69 viên ma túy tổng hợp; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 2 súng AK, 1 súng ngắn, 3 hộp tiếp đạn; 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 7 xe ô tô.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đây là một đường dây ma túy liên tỉnh có tổ chức chặt chẽ, manh động và nguy hiểm, có sự liên kết giữa các đối tượng có tiền án, tiền sự.

Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng công an nhiều địa phương đang điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng còn lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng.