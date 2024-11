Bắt thêm đồng bọn nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản quán nhậu

Ngày 25.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt thêm 2 đồng bọn trong nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản của quán nhậu khu vực tây bắc Đà Nẵng.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) và Lê Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, cùng TP.Đà Nẵng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, anh Nguyễn Văn Chiến (28 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) và anh Hồ Văn Cường (37 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam) mở quán nhậu Su Su trên đường Hoàng Thị Loan (Q.Liên Chiểu).

Quý Bôn lãnh 5 năm 6 tháng tù ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tháng 1.2022, Hồ Minh Anh Quý (biệt danh Quý Bôn, 31 tuổi, ngụ tổ 42, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) nhiều lần rủ đồng bọn côn đồ đến quán Su Su ăn nhậu, yêu cầu 2 chủ quán nộp tiền bảo kê 7 triệu đồng/tháng cho nhóm Quý.

Trong khi đó, Quý có nhân thân xấu với 2 tiền án (2 năm 6 tháng tù) cố ý gây thương tích, 1 tiền sự cai nghiện.

Quý nhiều lần đập phá quán nhậu Su Su, đuổi khách. Bị côn đồ dằn mặt, không cho buôn bán nên từ tháng 1.2022, anh Chiến thay mặt quán nhậu nộp tiền bảo kê hoặc phải cho nhóm Chiến ăn nhậu, đãi bạn miễn phí.

Trong 14 tháng từ tháng 1.2022 đến tháng 3.2023, Quý đã cưỡng đoạt của anh Chiến, anh Cường 15 lần với tổng số tiền 105 triệu đồng. Sau đó, Quý bị bắt.

Hai bị can Hoàng (bên trái) và Tùng ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngày 16.9.2023, TAND Q.Liên Chiểu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Quý 5 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Lúc này, nhóm Quý còn có Nguyễn Văn Hoàng là đồng bọn cho Quý mượn tài khoản để nhận tiền bảo kê. Khi Quý bị bắt, Hoàng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đáng chú ý, trong quá trình Công an Q.Liên Chiểu mở rộng truy xét, đã phát hiện Hoàng và các đồng bọn còn lại tiếp tục cưỡng đoạt tài sản một số quán nhậu trong khu vực dưới hình thức đòi bảo kê.

Nguyễn Văn Hoàng và Lê Thanh Tùng đã có hành vi đe dọa, yêu cầu chủ quán nhậu Idol Food and Beer (đường Hoàng Thị Loan, P.Hòa Minh) đóng tiền bảo kê hằng tháng. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 2 bị can này, đồng thời đề nghị các bị hại liên hệ Công an Q.Liên Chiểu để được hỗ trợ.