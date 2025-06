Bắt Thu 'vệ sĩ' - đàn em thân cận của Tuấn 'thần đèn'

Chiều 29.6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can, trong đó có Lê Kim Thu (41 tuổi, biệt danh Thu "vệ sĩ", ngụ P.An Hưng, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 17.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an P.Điện Biên (TP.Thanh Hóa) kiểm tra và thu giữ tại quán bar Zone 8 (địa chỉ tại đường Cao Thắng, P.Điện Biên) 200 bình khí cười (N 2 O).

Thu "vệ sĩ" ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thu "vệ sĩ" và 6 nghi phạm (chưa được cung cấp danh tính) khác đã buôn bán khí cười cho quán bar Zone 8 và nhiều cơ sở khác.

Thu "vệ sĩ" được biết đến là "đàn em", là cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, ngụ TP.Thanh Hóa), biệt danh Tuấn "thần đèn" - trùm giang hồ ở Thanh Hóa.

Tuấn "thần đèn" vừa bị Bộ Công an bắt giữ để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; và cưỡng đoạt tài sản.

Một "đàn em" khác của Tuấn "thần đèn" là Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, biệt danh Vi "ngộ", ngụ P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập, bị khám xét chỗ ở, công ty vào sáng ngày 29.6. Tuy nhiên, cụ thể hành vi vi phạm của Vi "ngộ" chưa được công an công bố.