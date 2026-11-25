Ngày 25.11, ông Phạm Văn Hào, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết chính quyền địa phương đang quyết liệt xử lý tình trạng người dân đào ao, trồng cây với nghi vấn đón đầu đền bù tại dự án mở rộng quốc lộ 48D.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, trong khi cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục triển khai dự án mở rộng quốc lộ 48D, đoạn nối từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa, thì nhiều hộ dân sinh sống bên tuyến đường này đã thuê máy múc đến đào đất làm ao nuôi lươn.

Ao nuôi lươn vừa được đào sát bên quốc lộ 48D ẢNH: K.HOAN

Sau khi đào, nhiều ao nằm sát quốc lộ, trong phạm vi dự kiến mở rộng, được lót bạt. Một số hộ còn xây dựng nhiều bể nuôi với tổng diện tích khoảng 500 - 800 m².

Không chỉ đào ao, tại nhiều vị trí khác dọc tuyến, người dân còn tranh thủ trồng mới cây ăn quả, tăng mật độ cây trồng trên những thửa đất thuộc phạm vi dự kiến giải phóng mặt bằng.

Ông Phạm Văn Hào cũng cho hay, sau khi phát hiện sự việc, phường đã thành lập tổ công tác kiểm tra, lập hồ sơ xử lý. Qua giải thích, vận động, một số hộ dân tại đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Trước đó, ngày 18.11, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có văn bản gửi 6 xã, phường nằm trong phạm vi dự án, đề nghị tăng cường quản lý hiện trạng sử dụng đất và tài sản trên đất tại khu vực dự kiến triển khai.

Những cái ao vừa được đào và trải bạt ẢNH: K.HOAN

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tại một số khu vực, đặc biệt là đoạn qua phường Hoàng Mai và xã Quỳnh Thắng, đã xuất hiện tình trạng trồng mới, tăng mật độ cây trồng, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến tình trạng này, ngày 20.11, UBND xã Quỳnh Thắng cũng phát thông báo cho biết đã phát hiện một số trường hợp trồng cây, làm hàng rào, đào ao bất thường trên các thửa đất dọc quốc lộ 48D.

Chính quyền địa phương cảnh báo, những trường hợp cố tình vi phạm, tạo lập tài sản nhằm trục lợi chính sách có thể không được bồi thường và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 48D, đoạn từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa, có chiều dài 41 km, đi qua 6 xã, phường: Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn và Đông Hiếu, dự kiến sẽ khởi công trước tháng 5.2027.