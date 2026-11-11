Thiếu bãi giữ xe, Nghệ An tính thu phí đỗ dưới lòng đường

Phương tiện cá nhân tăng, hạ tầng chưa theo kịp

Sở Xây dựng Nghệ An vừa có văn bản lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện tại 6 phường thuộc TP.Vinh cũ. Theo sở này, nhu cầu đỗ xe tại đô thị ngày càng tăng, trong khi hệ thống bãi đỗ xe công cộng còn hạn chế.

Xe ô tô đỗ dưới lòng đường Lê Nin, P.Trường Vinh, Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Việc tổ chức trông giữ phương tiện tại những vị trí đủ điều kiện được kỳ vọng vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa tăng cường quản lý giao thông đô thị. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm là việc thu phí sẽ được triển khai ở những tuyến đường nào, vị trí đỗ xe ra sao và liệu có đủ chỗ để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Chị Phan Hoài Anh, chủ một cửa hàng buôn bán trên đường Lê Hồng Phong (P.Thành Vinh), lo ngại việc thu phí đỗ xe có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khi khách hàng chưa quen với việc phải trả tiền để dừng, đỗ phương tiện.

"Những mặt hàng có giá trị tiền lớn nếu mất thêm 10.000 đồng tiền phí đỗ xe thì không sao, nhưng những mặt hàng ít tiền hoặc ăn sáng thì đó là số tiền khá lớn. Một số người có thể ngại và chuyển sang sử dụng dịch vụ ở những tuyến đường không thu phí đỗ xe", chị Hoài Anh nói.

Xe ô tô đỗ trên vỉa hè một tuyến đường ở P.Thành Vinh, Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Thực tế, tại 6 phường thuộc TP.Vinh cũ, số lượng ô tô cá nhân ngày càng tăng, trong khi hạ tầng dành cho việc đỗ xe chưa theo kịp. Nhiều tuyến đường có lòng đường hẹp, nhà dân không có chỗ để xe nên không ít chủ phương tiện chọn vỉa hè làm nơi đỗ ô tô.

Thời gian qua, lực lượng công an đã xử phạt nguội nhiều trường hợp đỗ xe trái quy định trên vỉa hè, với mức phạt hiện tại từ 800.000 - 1 triệu đồng. Điều này khiến những người không có chỗ đỗ xe riêng càng thêm lúng túng: đỗ trên vỉa hè thì có nguy cơ bị xử phạt, còn đỗ dưới lòng đường lại lo cản trở giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay khu vực TP.Vinh cũ chỉ có một bãi đỗ xe công cộng tại P.Thành Vinh do Trung tâm cung ứng dịch vụ công của phường quản lý. Tuy nhiên, bãi xe này không có mái che, chưa đáp ứng được nhu cầu gửi xe dài ngày của người dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Ông Đinh Nho Tài, Phó chủ tịch UBND P.Thành Vinh, cho biết, số lượng ô tô cá nhân tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng được nhu cầu đỗ xe. Tình trạng ô tô đỗ trên vỉa hè không chỉ chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ mà còn gây hư hỏng kết cấu vỉa hè.

"Điển hình là đường Nguyễn Thị Minh Khai, vỉa hè đã được cải tạo, lát đá tự nhiên nhưng nhiều xe ô tô leo lên đỗ khiến đá bị vỡ. Chức năng của vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ, nền được thiết kế chịu lực yếu, không thể chịu được tải trọng của ô tô", ông Tài nói.

Theo ông, việc tổ chức các điểm đỗ xe có thu phí tại những vị trí đủ điều kiện là một trong những giải pháp cần thiết để lập lại trật tự đô thị, hạn chế tình trạng phương tiện tùy tiện chiếm dụng vỉa hè.

Một cán bộ Sở Xây dựng Nghệ An cũng cho biết, sau khi dự thảo nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, sở sẽ xem xét, bố trí các tuyến đường đủ điều kiện để tổ chức thực hiện việc đỗ xe có thu phí.

Cần xây dựng các bãi đỗ xe

Ô tô đậu hai bên đường ở P.Thành Vinh ẢNH: K.HOAN

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức thu phí trên các tuyến đường đủ điều kiện, bài toán lâu dài đối với đô thị Vinh vẫn là phát triển hệ thống bãi đỗ xe công cộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Ông Đinh Nho Tài cho biết, P.Thành Vinh đang xây dựng phương án phát triển các bãi đỗ xe công cộng. Trong đó, phường tính đến 2 phương thức: kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, tự tổ chức quản lý và thu phí hoặc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư, sau đó giao Trung tâm cung ứng dịch vụ công quản lý, khai thác. Đây là giải pháp nhằm giảm áp lực đỗ xe tại những khu vực có mật độ dân cư cao, lòng đường hẹp, đồng thời hạn chế tình trạng ô tô đỗ trên vỉa hè.

Một cựu cán bộ Sở Xây dựng Nghệ An cho rằng, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện có thể góp phần tạo nguồn thu ngân sách và đưa hoạt động đỗ xe vào nền nếp. Song, để chủ trương này nhận được sự đồng thuận của người dân thì ngoài những điểm đỗ xe được phép thu phí, còn phải có đủ chỗ đỗ hợp pháp, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Vị này cũng cho rằng, khi bãi đỗ xe công cộng còn thiếu, việc thu phí trên một số tuyến đường nếu không đi kèm phương án tổ chức giao thông hợp lý có thể khiến áp lực tìm chỗ đỗ xe tiếp tục dồn lên những khu vực lân cận.