Bất thường ở tim có thể là cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt

Phần lớn các trường hợp mắc ung thư tuyến tiền liệt là nam giới lớn tuổi. Khoảng 3/4 số ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt là bệnh nhân trên 75 tuổi, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ung thư tuyến tiền liệt có thể làm tim đập nhanh và mạnh hơn PEXELS

Trong giai đoạn đầu, ung thư tuyến tiền liệt có thể không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Khi đến giai đoạn tiến triển, bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên, tiểu yếu, tiểu đêm, tiểu ra máu cùng một số triệu chứng tiết niệu khác.

Ngoài ra, đau nhức cơ thể, đặc biệt là ở hông, cột sống hoặc xương sườn, có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Một triệu chứng khác của ung thư tuyến tiền liệt còn là nhịp tim tăng nhanh.

Nhịp tim của chúng ta thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như lượng caffein hấp thụ, mức độ căng thẳng, tác dụng phụ của thuốc hay cường độ vận động. Tuy nhiên, nhịp tim ở trạng thái nghỉ ngơi sẽ rơi vào khoảng 60 - 100 nhịp/phút.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san Annals of Epidemiology đã theo dõi sức khỏe của hơn 2.400 nam giới trong suốt hơn 5 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện những người mắc ung thư tuyến tiền liệt có nhịp tim khi ở trạng thái nghỉ ngơi là 80 nhịp/phút. Trong khi đó, con số này ở người khỏe mạnh là chỉ ở mức dưới 60 nhịp/phút.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology phát hiện một số loại ung thư sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng rung tâm nhĩ. Đây là tình trạng mà nhịp tim người mắc đập nhanh hoặc mạnh một cách bất thường. Cụ thể, ung thư tuyến tiền liệt, ruột kết và phổi làm tăng khoảng 50% nguy cơ mắc rung tâm nhĩ. Trong đó, nguy cơ cao nhất trong 3 loại ung thư này thuộc về ung thư tuyến tiền liệt.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân có khả năng là do 3 loại ung thư này đã làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Hệ quả là tác động tiêu cực đến tim.

Các chuyên gia khuyến cáo những người có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tiền liệt cần khám sức khỏe định kỳ. Phát hiện sớm sẽ giúp tăng đáng kể khả năng điều trị khỏi bệnh, theo Healthline.