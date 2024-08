Bắt Tổng giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan

Ngày 30.8, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Chí Linh đã thực hiện các quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trung Vương (41 tuổi, trú tại P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hành giả là thực phẩm.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty CP sữa Hà Lan (địa chỉ tại 335 Trần Cung, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và các chi nhánh, kho hàng trực thuộc.

Cơ quan công an tiến hành kiểm tra, thu giữ một số các sản phẩm sữa tại kho hàng Công ty CP sữa Hà Lan tại TP.Chí Linh (Hải Dương) CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Cơ quan CSĐT, là người có trình độ đại học, chuyên ngành dược và đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, Nguyễn Trung Vương nhận thức rõ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm kém chất lượng, chỉ tiêu chất lượng đạt dưới 70% so với mức công bố và ghi nhãn; sản phẩm không có tính năng, tác dụng, công dụng như hồ sơ công bố được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận nên Vương vẫn chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Quá trình xác minh đã xác định, Nguyễn Trung Vương đã chỉ đạo trực tiếp nhân viên trong mọi khâu sản xuất và lưu thông sản phẩm. Việc điều hành công việc sản xuất chủ yếu được thực hiện từ xa thông qua mạng internet, mạng xã hội Zalo theo nhóm giữa tổng giám đốc và các nhân viên.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, thu giữ 67 mẫu sản phẩm thành phẩm, tương đương 33 loại sản phẩm của 8 công ty có sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy Holland Milk gửi giám định 66/67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu đạt dưới 70%, với số lượng hàng hóa là 29.400 lon/hộp, giá trị theo hóa đơn xuất bán của các sản phẩm này là hơn 4,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, qua kiểm tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Minh Thu, Kế toán trưởng Công ty CP sữa Hà Lan, đã tự ý cắt ghép 2 phiếu kết quả kiểm nghiệm, rồi đem xác nhận sao y bản chính tại UBND P.Đồng Lạc (TP.Chí Linh, Hải Dương) để được cấp giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, được phép lưu thông sản phẩm ra thị trường.

Hành vi này, cơ quan công an đã tách thành vụ án hình sự, tiến hành điều tra, kết luận chuyển Viện KSND TP.Chí Linh truy tố bị can Đỗ Minh Thu về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 16.4, TAND TP.Chí Linh đã xét xử vụ án trên, Đỗ Minh Thu bị tuyên phạt 62 tháng tù giam.