Bắt Trưởng văn phòng Bắc Trung bộ của tạp chí Thương hiệu và Pháp luật

Ngày 3.7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hiếu (44 tuổi, ngụ tại P.Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Trưởng văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật khu vực Bắc Trung bộ, cùng 1 đồng phạm, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đình Hiếu, Trưởng văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật khu vực Bắc Trung bộ bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo điều tra của cơ quan công an, thời gian qua, Hiếu lợi dụng danh nghĩa báo chí, đánh bóng tên tuổi, đưa ra thông tin cho người dân và doanh nghiệp rằng mình có mối quan hệ rộng, có thể chạy dự án, chạy việc...

Biết tin anh T.S.C (ngụ tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có khu vực đất đồi ở xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh) muốn chuyển sang làm mỏ đất để khai thác, Hiếu đã nhận lời giúp đỡ.

Để củng cố lòng tin, Hiếu lấy danh nghĩa là Trưởng văn phòng đại diện Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật khu vực Bắc Trung bộ, đứng ra ký kết "Hợp đồng nhận kinh phí và xử lý công việc" với anh C. Anh C. sau đó đã đưa cho Hiếu 1,2 tỉ đồng để làm hồ sơ, thủ tục và chạy giấy phép.

Thời gian dài, mặc dù không làm được theo thỏa thuận và anh C. nhiều lần đòi lại tiền nhưng Hiếu không trả, còn đe dọa, thách thức, nên anh C. đã làm đơn tố giác, gửi cơ quan công an.

Đặng Thành Vinh tại thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Dựa vào các chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Hiếu ngay sau đó.

Ngoài bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Hiếu thêm tội danh sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ Đặng Thành Vinh (45 tuổi, ngụ tại P.Yên Hòa, TP.Hà Nội). Vinh được xác định là đồng phạm với Hiếu trong việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh C.