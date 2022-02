Bắt ‘tú ông’ tổ chức sex tour giá hàng chục triệu đồng

Sáng 26.2, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Nhân (33 tuổi, trú xã Minh Quang, H.Kiến Xương, Thái Bình) để làm rõ hành vi "môi giới mại dâm", quy định tại điều 328 bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện chuyên án 028P đối với ổ nhóm môi giới mại dâm người nước ngoài với người Việt Nam, PC02 Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại Hà Nội.

PC02 đã triệu tập, khám xét nơi ở của Nhân và 6 người khác, trong đó có 1 phụ nữ quốc tịch Philipin.

Bước đầu, PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, từ đầu năm 2020, Nhân đã lên kế hoạch môi giới mại dâm người nước ngoài và người Việt Nam qua mạng internet để thu thời bất chính.

Thực hiện hành vi, Nhân trực tiếp quản trị, điều hành trang web: daigiavakieunu.net. Nhân đăng tải hình ảnh gái bán dâm người nước ngoài như: Philippin, Brazil… và gái bán dâm người Việt Nam kèm thông các thông tin của gái bán dâm để khách mua dâm lựa chọn, đồng thời công khai số điện thoại để khách có nhu cầu liên hệ và thỏa thuận giá từ 2,5 triệu đồng (gái Việt Nam) và 10 triệu đồng (gái nước ngoài) đi nhanh, 4 đến 20 triệu đồng qua đêm. Đặc biệt, nếu có nhu cầu đi Sex tour (gái bán dâm đi du lịch theo ngày cùng khách mua dâm) trong thời gian từ 3 đến 5 ngày thì giá trung bình là 15 triệu đồng/người/ngày.

Ngoài ra, Nhân còn lập nhóm Zalo, Telegram có tên “Hà Nội chuyên cung cấp gái PGA và Gà Tây” để đăng tải các thông tin gái bán dâm người nước ngoài và gái bán dâm người Việt Nam tại Hà Nội.





Khi khách “chốt” mua dâm, Nhân sẽ yêu cầu chuyển tiền trước qua ngân hàng, sau đó yêu cầu gái bán dâm chủ động liên hệ với khách để hẹn địa điểm. Mỗi lượt môi giới thành công, Nhân sẽ cắt 30% tiền công.

Song song với việc tìm khách, Nhân cũng thường xuyên tuyển chọn gái bán dâm trên các trang mạng xã hội. Nhân chuyên tiếp cận, lôi kéo những cô gái trẻ, có ngoại hình xinh đẹp để cho vào đường dây của mình.

Để đối phó với công an, Nhân liên lạc với khách và gái bán dâm qua nhiều số điện thoại khác nhau, mỗi số Nhân sử dụng 1 điện thoại riêng kết nối Internet mạng 3G và đặc biệt Nhân không gặp trực tiếp.

Đồng thời, Nhân lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội Telegram, Zalo, Facebook… và xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch thành công. Nhân cũng thường xuyên chuyển chỗ ở, sử dụng thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng “ảo” để giao dịch chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, Nhân chuyển tiếp đến các tài khoản trung gian khác trước khi đến tài khoản của đối tượng bằng những nội dung giao dịch chuyển tiền rất kín kẽ.

Thời điểm bị bắt giữ, Nhân đã môi giới thành công cho anh Đỗ Danh Tr. mua dâm với chị Nguyễn Thị Tr.; và anh Vương Đình V. mua dâm với chị Lương Thị Phan Th. theo hình thức sex tour; môi giới cho anh Phạm Minh T. mua dâm với chị Brian Johnnel Torocha L. (quốc tịch Philippin) và nhiều trường hợp khác.