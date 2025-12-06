Bất tuân 'lệnh' phường, chung cư HH Linh Đàm vẫn dừng trông xe điện

Theo ghi nhận vào chiều 6.12, thông báo về lộ trình không nhận xe điện mới và không trông giữ xe đạp điện, xe máy điện vẫn được dán tại khu vực soát vé ra vào tại các hầm ở tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (P.Hoàng Liệt).

Hầm chung cư ở HH Linh Đàm vẫn giữ nguyên thông báo sẽ không nhận trông giữ xe điện ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cạnh đó, ở bảng tin trong sảnh các tòa nhà cũng vẫn giữ nguyên công văn số 30 do Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (thuộc Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên) về việc không nhận trông giữ xe máy điện, xe đạp điện ở hầm HH Linh Đàm.

Một bảo vệ tại sảnh chung cư cho biết, kể từ khi UBND P.Hoàng Liệt ra văn bản đề nghị hủy bỏ việc dừng tiếp nhận và trông giữ xe điện thì chưa thấy người có thẩm quyền của Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm đến gỡ bỏ thông báo đã gắn trên bảng tin.

Trước tình hình trên, em L. (cư dân ở HH Linh Đàm; là học sinh lớp 11) cảm thấy rất bối rối vì em vừa được gia đình mua cho một chiếc xe điện trị giá 26 triệu đồng để phục vụ nhu cầu đi học và tham gia các hoạt động khác.

"Em thấy có thông tin phường đề nghị không được từ chối trông giữ xe điện, nhưng không hiểu sao thông báo của ban quản lý vẫn chưa được gỡ bỏ. Gia đình em không biết nếu ban quản lý tiếp tục không trông xe điện dưới hầm thì sẽ phải gửi xe ở đâu", em L. nói.

Trao đổi với Thanh Niên tối cùng ngày, một lãnh đạo UBND P.Hoàng Liệt cho biết sẽ cho kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vì sao tại chung cư HH Linh Đàm vẫn chưa gỡ bỏ thông báo về việc dừng tiếp nhận và trông giữ xe điện.

"Quan điểm của phường là sẽ thực hiện theo quy định của luật và hành lang pháp lý để bảo vệ các bên có liên quan hết sức", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Một khu vực trông xe điện dưới hầm chung cư HH Linh Đàm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Như đã đưa tin, từ tháng 12.2025, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ. Nhưng từ ngày 1.2.2026 chung cư này sẽ ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm.

Lý giải về quyết định này, Ban quản lý cho biết tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn.

Ban quản lý lo ngại khi số lượng xe điện quá đông trong tầng hầm nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân.

Quyết định nêu trên của Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều cư dân đồng tình nhưng cũng có người phản đối.

Đến ngày 4.12, UBND P.Hoàng Liệt có văn bản đề nghị Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên; Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 144 luật Nhà ở năm 2023 (trừ trường hợp có yêu cầu chính thức của cơ quan có thẩm quền).

Cạnh đó cần lập phương án giải quyết để bố trí địa điểm trông giữ phương tiện xe điện của cư dân…

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 4 khu, mỗi khu gồm 3 tòa nhà, với 9.000 căn hộ. Với dân số sinh sống trong khu vực này khoảng 30.000 - 35.000 người, nơi đây được biết đến là khu chung cư đông dân nhất Hà Nội.