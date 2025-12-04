Hà Nội xuất hiện thêm chung cư dừng nhận trông giữ thêm xe điện

Trong thông báo phát đi, Ban quản lý vận hành tòa nhà CT1 Thạch Bàn - Công ty cổ phần cung cấp Dịch vụ và Giải pháp (SASP) cho biết, từ 20.12, tòa nhà CT1 Thạch Bàn (P.Long Biên) sẽ tạm dừng tiếp nhận xe điện.

Một hầm chung cư ở Hà Nội quy định riêng khu vực để xe máy điện, xe đạp điện và các phương tiện khác ẢNH: KHẮC HIẾU

Các xe máy điện, xe đạp điện đã đăng ký gửi tại tầng 1 của tòa nhà trước đó vẫn được tiếp tục trông giữ.

Đối với cư dân có phát sinh nhu cầu gửi xe mới, Công ty SASP đề nghị đăng ký vào sổ chờ. Sau đó, ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ thứ tự đăng ký và khả năng tiếp nhận để thông báo lại, đồng thời đề nghị cư dân chủ động tìm phương án thay thế trong thời gian tạm dừng.

Về lý do, phía SASP cho biết sức chứa nhà xe hiện đã quá tải, vượt mức thiết kế cho phép, gây khó khăn trong việc sắp xếp phương tiện. Theo phân khu, số lượng chỗ để xe điện hiện có tại tầng 1 chỉ khoảng 25 chỗ nhưng nay đã lên tới 60 xe. Điều này gây khó khăn cho việc bố trí, sắp xếp xe tiếp theo.

Cạnh đó, ban quản lý vận hành nhận thấy trong quá trình để xe và sạc xe điện sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong khi đó, tòa nhà chưa có khu vực quy hoạch riêng đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn cho để xe và sạc xe điện, cũng như chưa có thiết bị chữa cháy chuyên dụng đối với xe đạp điện, xe máy điện sử dụng pin lithium-ion.

Sau khi ban hành thông báo nêu trên, Ban quản lý tòa nhà đã báo cáo ban quản trị và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy về thực trạng trên để nghiên cứu, hướng dẫn quy hoạch khu vực để và sạc xe điện riêng biệt, đạt tiêu chuẩn an toàn trong thời gian tới.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 4.12, đại diện công ty SASP mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến khu vực để, sạc xe điện cho cư dân. Bởi lẽ, theo thiết kế được phê duyệt, tòa nhà chưa có khu sạc riêng, thay vào đó chỉ có một vài ổ cắm đáp ứng cho lượng xe hiện tại.

"Đặc biệt, hạ tầng tòa nhà thì là cũ nhưng luật thì mới ban hành. Nếu tự bố trí thêm chỗ cắm, sạc điện thì chúng tôi lại vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Vì theo hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu công trình thì chỗ bổ sung thêm không phải là chỗ để sạc điện", vị này phân bua.

Cũng trong chiều 4.12, một lãnh đạo UBND P.Long Biên cho biết, chính quyền chưa tiếp nhận thông tin phản ánh của cư dân về việc tạm dừng tiếp nhận, trông giữ thêm các loại xe điện ở chung cư CT1 Thạch Bàn.

Theo lãnh đạo P.Long Biên, trong trường hợp người dân có phản ánh thì phường sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xuống kiểm tra để xác định việc tạm dừng tiếp nhận, gửi trông giữ thêm các loại xe điện là đúng hay sai, từ đó có hướng xử lý.