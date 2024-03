Bắt vụ vận chuyển 2,2 tấn thịt chim cút bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Ngày 7.3, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an TP.Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 2,2 tấn thịt chim cút đông lạnh không rõ nguồn gốc trên xe giường nằm vận chuyển qua địa bàn.



Xe giường nằm chở thịt chim cút đông lạnh bị ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 6.3, trên tuyến tránh QL1A, đoạn qua địa phận P.Thạch Linh (TP.Hà Tĩnh), Công an TP.Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe giường nằm mang biển số 51B-114.13, do tài xế Nguyễn Văn Phong (50 tuổi, ngụ tại TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển đang lưu thông trên đường theo hướng Nam - Bắc.

Qua kiểm tra cốp xe giường nằm, lực lượng chức năng phát hiện có 44 thùng xốp đựng hơn 2,2 tấn thịt chim cút ướp lạnh không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.

Thịt chim cút được sơ chế, ướp lạnh và đã bốc mùi hôi thối TÂN KỲ

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe giường nằm không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Bước đầu, tài xế xe giường nằm khai nhận được thuê chở số hàng hóa trên từ Đồng Nai ra Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để tiêu thụ.