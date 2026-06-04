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Thời sự
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam:

Bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV

Thu Hằng
Thu Hằng
04/06/2026 16:51 GMT+7

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến có 145 ủy viên, giảm 32 người so với nhiệm kỳ so với nhiệm kỳ XIII. Trong đó, đại hội bầu trực tiếp 135 ủy viên.

Chiều 4.6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã thảo luận và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trình bày đề án nhân sự

ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bám rất sát các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, quy định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng; có trình độ, năng lực và uy tín, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu về trí tuệ; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, bản lĩnh và uy tín, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết thông qua đề án nhân sự

ẢNH: TUẤN MINH

Những nơi cần cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành nhưng chưa lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì để lại để bố trí khi có nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung trong nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành khóa XIV có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đại diện của công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực, kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

Căn cứ Kết luận 126 của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 145 ủy viên, giảm 32 người so với nhiệm kỳ XIII là 177 người.

Trên cơ sở cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành khóa XIV nêu trên, toàn thể đại biểu đã nhất trí với dự thảo đề án nhân sự với số lượng là 145 ủy viên. Tại đại hội bầu 135 ủy viên, khuyết 10 ủy viên và sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện; thống nhất với số lượng giới thiệu tại đại hội là 150 người để bầu lấy 135 ủy viên, đảm bảo danh sách bầu có số dư hơn 11%, đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

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