Bầu cử Tổng thống Colombia: triệu phú cực hữu thắng sát nút nghị sĩ cánh tả

Triệu phú Abelardo de la Espriella ảnh:afp

Tờ The Guardian hôm nay 22.6 đưa tin với 99,65% số phiếu được kiểm sơ bộ, ông Abelardo de la Espriella nhận được 12,91 triệu phiếu bầu (49,65%), hơn 248.310 phiếu so với ông Iván Cepeda với 12,67 triệu phiếu (48,7%) trong vòng cuối của cuộc bầu cử Tổng thống Colombia. Khoảng 1,6% cử tri bỏ phiếu trắng.

Số liệu kiểm phiếu phản ánh chiến thắng hẹp hơn so với vòng một diễn ra cách đây 3 tuần, khi ứng viên de la Espriella dẫn trước cùng đối thủ tới 673.000 phiếu.

Dù vậy, chiến thắng của ông De la Espriella đánh dấu sự đảo chiều mạnh mẽ sang cánh hữu sau 4 năm dưới quyền lãnh đạo của ông Gustavo Petro, tổng thống cánh tả đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử nước này.

Do hiến pháp không cho phép tái tranh cử, ông Petro ủng hộ thượng nghị sĩ Cepeda tranh cử.

Kết quả bầu cử cũng tiếp nối làn sóng các ứng viên cực hữu đang giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ Latinh.

Trước đó, chính trị gia Nasry Asfura trở thành Tổng thống Honduras từ tháng 1 và chính khách José Antonio Kast trở thành Tổng thống Chile hồi tháng 3. Tại Peru, bà Keiko Fujimori đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Peru.

Cũng như các gương mặt trên, ông de la Espriella nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump, dù sự hậu thuẫn chỉ bắt đầu sau kết quả vòng 1.

Khi ông Petro rời ghế trong khoảng 6 tuần nữa, chỉ còn Mexico, Brazil, Uruguay và Guatemala là những nước trong khu vực tiếp tục được lãnh đạo bởi các chính phủ cánh tả.

Sau khi có kết quả sơ bộ, Tổng thống Petro cáo buộc đã xuất hiện những bất thường trong kết quả đến từ Cơ quan Đăng ký Dân sự Quốc gia, vốn là cơ quan độc lập phụ trách tổ chức bầu cử ở Colombia.

Nhà lãnh đạo nói chỉ công nhận kết quả kiểm phiếu chính thức, dự kiến cần thêm hai ngày nữa mới công bố. "Hiện chưa thể xác định ai là tổng thống", ông nhấn mạnh.