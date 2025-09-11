Bày hàng mua bán tràn lan trên vỉa hè, lòng đường

Những người buôn bán tụ tập phía trước mặt tiền và bày biện đủ thứ gần lối ra vào, khiến người dân bức xúc về tình trạng nhếch nhác, mất an toàn giao thông. Ngoài ra, có một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm luôn lòng đường để buôn bán hàng rong, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Nhiều người chạy xe máy trên đường nhiều khi bất thình lình dừng lại mua, khiến giao thông ùn ứ và gây nguy cơ tai nạn khá cao.

Buôn bán tràn lan trên đường Tây Lân, P.Bình Tân ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông (trước đây thuộc P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), TP.HCM, nhiều người tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Diện tích lòng, lề đường vì thế đang ngày càng thu hẹp. Người dân đi lại đều lắc đầu chán nản bởi cảnh tượng trên diễn ra suốt nhiều năm nay.

Buôn bán lấn chiếm trên đường Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, cản trở giao thông ẢNH: NGỌC QUỲNH

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực này.