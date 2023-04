'Bẫy ngầm' trong hợp đồng bảo hiểm: Khách hàng dễ 'ngậm đắng nuốt cay'

Bảo hiểm là một sản phẩm tốt về khía cạnh kiểm soát rủi ro hay sự an toàn hoặc an tâm cho tương lai. Nhưng nó là một sản phẩm tài chính phức tạp, tinh vi mà sự thất bại chủ yếu nằm ở người mua thiếu hiểu biết, có thể do quá tin tưởng vào đại lý.