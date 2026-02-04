'Bảy tám năm': Độc đáo với tranh 'tự tan rã' của nghệ sĩ Bùi Chát

Chiều 4.2, tại CON Art Gallery (TP.HCM), nghệ sĩ Bùi Chát giới thiệu triển lãm Bảy tám năm - một dự án hội họa độc đáo trong nghệ thuật Việt Nam đương đại, nơi mỗi tác phẩm đều mang trong mình 'đồng hồ đếm ngược' và sau 7 – 8 năm, toàn bộ màu sắc sẽ tan biến, chỉ còn lại tấm toan trắng.

Bảy tám năm giới thiệu 29 tác phẩm acrylic trên canvas của nghệ sĩ Bùi Chát Ảnh: LÝ ĐỢI

Những mảng màu hiện lên mạnh nhưng đồng thời mang sẵn 'kết cấu' tự phân rã Ảnh: LÝ ĐỢI

Khi bức tranh cuối cùng tan hết màu, chỉ để lại tấm toan trắng Ảnh: LÝ ĐỢI

Bùi Chát "biến" màu sắc tan dần theo thời gian

Bảy tám năm giới thiệu 29 tác phẩm acrylic trên canvas, diễn ra đến ngày 28.2, cũng là sự kiện đánh dấu việc ra mắt công chúng của CON Art Gallery – một không gian mới của nghệ thuật và thể nghiệm tại TP.HCM.

Ở triển lãm này, theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi: "Bùi Chát đã đưa vào tranh một loại dung môi khiến màu sắc tan dần theo thời gian. Những mảng xanh, đỏ, vàng hiện lên mạnh nhưng đồng thời mang sẵn chương trình tự phân rã. Không lớp sơn nào tồn tại quá hạn; mọi vệt cọ đều đã ký vào bản án tự triệt tiêu. Nghệ sĩ không ướp lại tác phẩm để kéo dài đời sống vật thể; anh chỉ trả chúng về với quy luật tự nhiên: có hiện, có phai, có trắng xóa như thể chưa từng được tô lên. Khi bức tranh cuối cùng tan hết màu, chỉ để lại tấm toan trắng, rất có thể đó không phải là điểm dừng, mà là một hình thái khác của hiện diện: sự hiện diện của điều đã qua, của cái nhìn không còn vật để bám nhưng vẫn còn dư chấn của lần nhìn trước".

Nghệ sĩ Bùi Chát Ảnh: NVCC

Các đồng nghiệp và khách mời đến chia vui với nghệ sĩ Bùi Chát Ảnh: LÝ ĐỢI

Không gian nghệ thuật thoáng đãng và là một thể nghiệm mới tại TP.HCM bằng triển lãm Bảy tám năm

Ảnh: LÝ ĐỢI

Nghệ sĩ Bùi Chát khởi đầu công việc của một nhà thơ – nơi anh "phá" ngữ pháp và cú pháp để giải phóng ngôn ngữ. Rẽ ngang sang hội họa, anh tiếp tục "phá" những ước lệ của bề mặt để giải phóng cảm xúc. Trong 3 năm gần đây, anh liên tục mở triển lãm: Improvisation, Những tình huống mới, Vùng lụa, Đang trôi, Cụ tượng… và lần này, Bảy tám năm là chuyến xuất hành đầu xuân táo bạo nhất của nghệ sĩ.

Với suy nghĩ không có tác phẩm nào được sửa để trở nên đẹp hay bền hơn, nghệ sĩ Bùi Chát muốn để chúng sống đúng vòng đời của mình. Anh nói nửa đùa nửa thật: "Nghệ thuật cũng là một dạng thực phẩm, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng một cách an toàn. Tốt nhất chỉ nên được dùng trong vòng 7 – 8 năm, kể từ ngày triển lãm".