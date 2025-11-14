Xem Bùi Chát vẽ 'Cụ tượng'

Từ ngày 14 - 20.11 tại không gian TAA (29 đường 103 – TML, P.Cát Lái, TP.HCM), họa sĩ Bùi Chát sẽ có cuộc gặp gỡ với những người yêu tranh qua triển lãm Cụ tượng, giới thiệu 37 bức tranh sơn dầu trên canvas được anh sáng tác trong giai đoạn 2019 – 2025 cùng với sự cộng tác của nhà thơ Lê Văn Đồng.

Gần 10 miệt mài cùng giá vẽ, mỗi triển lãm mới anh mang tới người xem là một kiểu sáng tạo khác nhau, và với Cụ tượng - sự kiện đánh dấu cho giai đoạn chín muồi - dường như trầm tĩnh hơn, sau nhiều bão giông.

Các tác phẩm không được xây dựng theo trật tự đề tài được lập trình Ảnh: LÝ ĐỢI

Những mảng màu, đường nét, hình khối như đang tự tìm cách sắp xếp lại chính mình Ảnh: LÝ ĐỢI

Vẽ Cụ tượng, họa sĩ Bùi Chát tìm an yên trong những mệt mỏi, xô bồ

Nếu ở thơ, nhà thơ Bùi Chát từng buông chữ ra để thở, thì ở hội họa, họa sĩ Bùi Chát như vung cọ để sống và cống hiến. Cụ tượng là kết tinh của những nhu cầu ấy – vẽ không để minh họa, cũng không để trang trí, mà là để tồn tại, tìm an yên trong những phức tạp, xô bồ.

"Mỗi lần vẽ, tôi chỉ như cắt ra một mảnh từ khối hỗn độn của đời sống. Từng mảnh riêng rẽ đó cụ thể hóa thành một bức tranh, rồi khối bên trong lại tiếp tục biến đổi, sản sinh. Cứ thế, mỗi tác phẩm là một điểm dừng tạm thời của cái vô tận. Tôi không bao giờ có ý định nắm bắt trọn vẹn. Vẽ chỉ là hành động để tạm dừng, để hiện thực hóa trong chốc lát những cái không thể nắm giữ", Bùi Chát tâm sự.

Vì vậy, đến với triển lãm Cụ tượng, người xem bắt gặp các tác phẩm không được xây dựng theo trật tự đề tài. Mà thay vì chủ điểm, ta sẽ thấy những mảng màu, đường nét, hình khối xuất hiện như đang tự tìm cách sắp xếp chính mình. Có bức nghiêng về biểu hiện – với những dáng người, khuôn mặt, hay thân thể méo mó. Có bức lại hoàn toàn trừu tượng – chỉ còn những xoáy màu, chớp sáng, lớp dày chồng lên lớp mỏng.

Họa sĩ Bùi Chát cho rằng thành công của một bức tranh không nằm ở chỗ đẹp hay không đẹp, mà nằm ở mức độ thành thật Ảnh: NVCC

Không gian từng tác phẩm bố trí khoảng rộng vừa đủ để người xem được đối diện tranh như đối diện với chính mình Ảnh: LÝ ĐỢI

Không có thuyết minh, không có lời dẫn giải, Bùi Chát muốn người thưởng lãm tự đến, tự cảm và tự khám phá Cụ tượng Ảnh: LÝ ĐỢI

Dù biểu hiện hay trừu tượng, tinh thần chung vẫn là sự trung thành với khoảnh khắc. Không có bức nào được sửa chữa để "đẹp hơn". Mỗi tác phẩm đều giữ nguyên dấu vết đầu tiên – cái run tay, vệt lệch, lớp màu chưa khô – như chứng tích của sự sống. Không gian của triển lãm được dàn dựng tối giản, tạo cảm giác như bước vào một căn phòng hơi thở.

Họa sĩ Bùi Chát cho biết: "Thành công của một bức tranh không nằm ở chỗ đẹp hay không đẹp, mà nằm ở mức độ thành thật. Một cụ tượng chỉ cần chứng thực được sự có mặt của cái mù mờ đã được cụ thể hóa. Không che giấu nguồn gốc hay giả trang cho dễ hiểu. Nó mang vết tích của sự hỗn độn, và chính nhờ vậy mà hy vọng sẽ được đón nhận".