Bẫy tiền số ngày càng tinh vi: Chờ sàn chính thức đẩy lùi sàn chui

Các dự án phát hành altcoin hay token đều "lùa gà"

Thực tế hiện nay, hầu như nhà đầu tư VN chỉ tham gia giao dịch trên một số sàn quốc tế lớn như Binance, OKX, Bitget, Bybit. Theo quan sát của anh D.Trung, một nhà đầu tư tiền số có thâm niên tại TP.HCM, từ đầu năm đến nay, lượng giao dịch tiền số trên thế giới nhìn chung sụt giảm, thanh khoản các sàn ở mức thấp. Đặc biệt, giao dịch ở các đồng altcoin, memecoin… không nhiều do tiền số nói chung đều lao dốc mạnh khiến nhiều người thua lỗ. Anh Trung cho biết: "Từ trước đến nay nếu cá nhân có kiến thức, giao dịch tiền số thật sự thì chỉ đánh trên các sàn quốc tế vì thanh khoản cao. Nếu có sàn nào ở VN thì hầu hết là lừa đảo. Còn nói về các đồng altcoin, memecoin thì trên sàn quốc tế không kể xiết nhưng cũng chỉ một số ít được giao dịch. Vì vậy những dự án phát hành altcoin hay token gì đó tại VN chủ yếu là "lùa gà"".

Nhà đầu tư chờ đợi sàn giao dịch tài sản mã hóa, tiền số chính thức được cấp phép để đẩy lùi sàn chui, lừa đảo Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trên thực tế, chỉ trong tháng 7, cơ quan điều tra ở nhiều tỉnh, thành đã phát hiện nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền số. Mới nhất, vào ngày 18.7 vừa qua, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại. Theo đó, Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX (đồng tiền số CVX) trên trang web http://id.canvanex.com. Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu khai nhận đã lập ra dự án CANVANEX, xây dựng, sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Trang http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá là phát triển bằng công nghệ blockchain. Tuy nhiên bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành. Đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 người đầu tư vào hệ sinh thái nói trên với tổng số tiền khoảng 100 tỉ đồng…

Đáng chú ý, có dự án còn "vẽ" ra hình thức phát hành tài sản mã hóa (NFT) khi VN bắt đầu cho thí điểm giao dịch loại tài sản này, vốn được xem là sản phẩm mới dựa trên ứng dụng công nghệ blockchain. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng hồi giữa tháng 7 công bố đã khởi tố 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt núp bóng doanh nghiệp công nghệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Hai cá nhân này đã lập ra Công ty CP Digital Space VN và Công ty CP Công nghệ Agold, đồng thời tổ chức rầm rộ các buổi hội thảo giới thiệu dự án tiền ảo DHT (Digital High Tech), vẽ ra viễn cảnh đồng tiền này sắp lên sàn quốc tế và có thể dùng để thanh toán mua sắm hàng hóa. Khi đó, các bị can dụ dỗ khách hàng góp tiền mặt theo hình thức chuyển khoản (hoặc tiền điện tử USDT) để mua các gói "NFT Bất động sản" giá 3 triệu đồng hoặc "Địa điểm NFT Agold" giá 25 triệu đồng nhằm lấy quyền "đào" coin. Đồng thời, 2 bị can cũng áp dụng mô hình đa cấp khi trả hoa hồng 10 - 15% cho những ai lôi kéo thành công người mới nộp tiền vào hệ thống…

Chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh nhận định: Bất chấp nhiều cảnh báo, các hoạt động lừa đảo về tiền số vẫn diễn ra. Hơn nữa, tài sản mã hóa, tiền mã hóa sắp được cho phép giao dịch chính thức ở VN nên một số cá nhân đưa ra câu chuyện phát hành để lên sàn sẽ dễ thu hút nhà đầu tư. Trong khi đó, nhiều người vẫn sập bẫy vì bị "đánh" vào tâm lý thích làm giàu nhanh, đầu tư có lợi nhuận cao đến gấp cả trăm lần, ngàn lần.

Nhà đầu tư chờ sàn chính thức

Tại Hội nghị Mã hóa tài sản thực VN 2026 (Vietnam RWA Summit 2026) do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số VN, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Hiệp hội Bất động sản VN tổ chức ngày 18 - 19.7 vừa qua, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa (Ủy ban Chứng khoán nhà nước), cho biết Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất về nguyên tắc cho 5 doanh nghiệp vượt qua vòng đánh giá đầu tiên để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Theo ông Trần Xuân Tiến, Tổng thư ký Chi hội Blockchain TP.HCM, hiện nay VN vẫn chưa cấp phép chính thức cho sàn giao dịch tài sản mã hóa hay tiền mã hóa, như vậy các sàn tại VN nếu tự xưng giao dịch các sản phẩm này đều là trái phép. Nhiều nhà đầu tư hiện nay chủ yếu đang quan sát và chờ đợi sàn giao dịch chính thức của VN ra đời. Vì vậy, những dự án blockchain hay phát hành token thật đều đang trong trạng thái chờ đợi và chưa thể phát hành tài sản mã hóa. Mặt khác, thị trường tiền số toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn "mùa đông" và nhất là với những đồng altcoin, memecoin thì "mùa đông" đã kéo dài từ 2023 đến nay.

"Khi VN chính thức cấp phép cho một số sàn giao dịch tài sản mã hóa thì tình trạng sàn lậu, giao dịch chui sẽ giảm mạnh. Bởi nhà đầu tư sẽ có nơi giao dịch chính thức, có cơ chế bảo vệ quyền lợi của mình nên yên tâm hơn. Từ đó cũng sẽ thu hút được dòng vốn từ các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào thị trường tài sản mã hóa nói chung", ông Tiến dự báo.

Đồng quan điểm, chuyên gia Phan Dũng Khánh nhận định khi có sàn giao dịch chính thức thì sẽ giảm bớt sàn lừa đảo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là triệt bỏ được hoàn toàn tình trạng này. Chẳng hạn như thị trường chứng khoán VN đã ra đời 26 năm nhưng vẫn còn nhiều cá nhân, tổ chức lừa đảo liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán. Do vậy bản thân nhà đầu tư phải luôn cảnh giác. Đặc biệt, thị trường tài sản mã hóa, tiền số luôn biến động nhanh, biên độ giao dịch rộng và thời gian giao dịch liên tục nên rủi ro rất cao, dễ bị thua lỗ. Ngay cả quy định cho phép thí điểm của VN cũng đã nêu rất rõ doanh nghiệp chỉ được chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho nhà đầu tư nước ngoài và tài sản mã hóa chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy lĩnh vực này khá rủi ro nên khi có sàn giao dịch được cấp phép mà nếu chưa có kinh nghiệm thì nhà đầu tư cũng phải học hỏi, tìm hiểu kỹ trước khi tham gia.