Giá Bitcoin hôm nay 30.6.2026: Giao dịch tiền số chịu thuế TNCN từ ngày 1.7

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay tăng 0,88% trong vòng 24 giờ qua, nhưng vẫn giao dịch dưới mốc 60.000 USD. Tính đến 9 giờ 20 ngày 30.6, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 59.859 USD.

Theo CoinTelegraph, Bitcoin đang đối mặt nhiều thử thách quan trọng khi các nhà đầu tư cá nhân đang bán ra, các tổ chức lớn vẫn giữ vị thế bất chấp định giá thấp. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi trên thị trường Tiền điện tử (Crypto Fear & Greed Index) ở mức 36 trên 100, cho thấy sự lo ngại đang diễn ra trên diện rộng nhưng chưa đến mức hoảng loạn.

Chỉ riêng trong tháng 6.2026, các nhà đầu tư đã rút 4,4 tỉ USD từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ. Tháng 6 được ghi nhận là tháng có hiệu suất giao dịch tồi tệ nhất trong năm.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Chi phí vay để nắm giữ các vị thế mua đã giảm từ 0,25% xuống 0,12%, cho thấy giai đoạn bán tháo tiêu cực đang qua đi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn phải trả phí để giữ vị thế của mình, điều này có nghĩa là các nhà giao dịch tin tưởng vào sự phục hồi nhưng không sẵn sàng đặt cược toàn bộ tài khoản của họ vào đó.

Mức hỗ trợ tiếp theo Bitcoin phải đối mặt là 58.800 USD. Nếu giá giảm dưới mức này, 500 triệu USD của các nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua buộc phải đóng lệnh, đẩy BTC xuống mức 56.000 USD.

Thu nhập từ chuyển nhượng tiền số chịu thuế TNCN từ 1.7

Căn cứ Điều 3 luật Thuế TNCN 2025, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân, tương tự thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, tên miền ".vn".

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế TNCN đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày 27.3.2026.

Theo đó, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Trong khi đó, nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

10 thu nhập chịu thuế, 21 thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1.7

Trong dự thảo Thông tư về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa được Bộ Tài chính lấy ý kiến công khai hồi tháng 2, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa - sàn giao dịch - sẽ thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho các cá nhân (cư trú và không cư trú), tổ chức nước ngoài.

Việc này đồng nghĩa sàn giao dịch sẽ nộp thuế hộ nhà đầu tư. Thuế sẽ tự động được khấu trừ khi phát sinh giao dịch. Theo dự thảo, việc nộp thuế được thực hiện định kỳ hằng tháng để tăng cường quản lý nguồn thu.

Cơ quan quản lý cho rằng do đặc thù thị trường tài sản mã hóa có số lượng giao dịch lớn, tốc độ nhanh và doanh thu cao, việc triển khai theo tháng là cần thiết. Cơ chế thu thuế trên sàn giao dịch tài sản mã hóa được thiết kế tương tự cơ chế đang áp dụng với các nền tảng thương mại điện tử. Việc này được cho là sẽ giúp cơ quan chức năng kịp thời kiểm soát và thu đúng, đủ ngân sách.